KOSGEB'den 1 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz hibe sürprizi

KOSGEB, 3 ilde sadece 50 girişimciye 1 milyon TL'ye kadar geri ödemesiz hibe desteği verileceğini duyurud.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), bölgesel ve sektörel bazda hazırladığı destekler kapsamında, makine ve gıda imalatı sektörlerinde iş fikirleri olan Denizli, Aydın ve Muğla'daki girişimcilere yönelik çağrıya çıktı.

Çağrıyla bu alanlara yönelik iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin destekleneceği paylaşıldı.

20 Ekim tarihine kadar başvurular devam edecek

İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde bölgesel ve sektörel bazlı 7. çağrı açıldı. Başvuruların ise 20 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar devam edeceği bildirildi.

Çağrıya, Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörleri konularında iş fikirleri olan 2020 sonrası gerçek kişi statüsünde bir firması bulunmayan, 1987 ve sonrası doğumlu girişimci adayları başvurabilecek. Kadınlarda ise yaş şartı aranmayacak.

Girişimciler başvurularını ise KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecek. Bildirimlerin takip yükümlülüğü de tümüyle başvuru sahibine ait olacak.

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri ise şöyle:

"Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler,

Atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler,

Üretim süreçlerine ve makine-teçhizat, ham madde ve malzeme gibi girdilere yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren dijital çözümler,

Gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerinin geliştirilmesi ile yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi,

Yenilikçi teknolojiler kullanılarak (yüksek hidrostatik basınç gibi) raf ömrünün uzatılması,

Fonksiyonel gıdaların üretimi,

Katma değerli ürün üretimine yönelik makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) geliştirilmesi,

Üretim süreçlerinde kullanılan makinelerin (gıda, mermer, metal işleme, tarım ve tekstil) yazılım ve otomasyonlarının geliştirilmesi."

50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Denizli, Aydın ve Muğla illerinden birinde kurması ve program süresince işletmenin kurulduğu ilde faaliyetine devam etmesi şartı aranacak.

KOSGEB, söz konusu alanlarda faaliyet gösterecek 50 girişimciye böylelikle 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verecek.

Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için de 400 bin liraya kadar destek alabilecekler. Kira ve ofis donanımı ve ham madde giderleri için de 150 bin lira destek kullanabilecekler. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, kuruluş giderleri için de 20 bin liraya kadar destek sağlanacak.