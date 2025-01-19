''Kredi kartı kabul etmiyoruz'' diyen yanacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alışverişlerde kredi kartı veya banka kartı kabul etmeyip nakit ödeme talep eden işletmeler için "tüketiciler bu işletmeleri şikayet etsin" çağrısı geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kredi kartı kabul etmeyen işletmeler için tüketicileri bilgilendirmeye yönelik videoda "Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanması ve banka ile kredi kartıyla ödeme kabul etmesi zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı cezalandıracak" ifadelerine yer verildi.

Ceza bedelinin 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için ise 14 bin lira olduğu bildirildi.

Videonun sonunda ise "Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme kabul etmeyip nakit talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin" çağrısı yapıldı.