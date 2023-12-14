''Kripto para yasasından en çok fenomenler etkilenecek''

Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, kripto varlıklara yönelik düzenlemeden en çok kripto para fenomenlerinin etkileneceğini söyledi.

2022 itibarıyla Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan küresel kripto para borsası Gate.io, Gate TR adıyla Türkiye’deki ilk yılını doldurdu. 2024 odaklarında Web3 olduğunu dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz ay içerisinde gri listeden silmek adına kripto para tarafındaki regülasyonun şart olduğunu ve yakın süre içerisinde meclise sunulacağını söylemişti. Bizim beklentimiz Ocak ayının ilk iki üç haftası içerisinde regülasyonların yasaya sunulması ve aktif hale gelmesi. Bu noktada yapılan düzenlemelerin bütün kripto kullanıcıları adına faydalı bir düzenleyici unsur olacağını düşünüyorum. Bizde Gate.io olarak bunu destekliyoruz” dedi.

YASANIN GELMESİYLE BİRÇOK FARKLI ALANDA DÜZENLEMELER OLACAK

Kafkas Sönmez, “Yasanın gelmesiyle birçok farklı alanda düzenlemeler olacaktır. Bunlardan ilki şu anda kripto para borsalarında listelenmiş projeler üzerinde. Türkiye’de kripto para platformları içerisinde her önüne gelinen projenin aktif bir şekilde listelenemeyeceğini ve alım satım yapılamayacağını öngörmek mümkün. Bununla beraber borsaların da çeşitli düzenlemelere tabi kılınacağı da öngörülüyor. Bunu önümüzde ki günlerde yasa gösterecek” dedi.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİNİN ÜLKEMİZE KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Kripto para yasasının düzenlemelerinin etkin hale geçmesinin kullanıcıyı tamamen korumaya yönelik bir hamle olacağını dile getiren Sönmez, “Biz bunun tamamen arkasındayız. Hatta kripto para düzenlemesinin ülkemize katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin diğer ülkelere örnek olma potansiyeli fazla olduğunu hem de yapılan düzenlemelerle beraber ülke içerisindeki yatırımcının korunmasına yönelik bir hamle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu desteklememek mümkün değil. Umarım hepimiz için faydalı bir yasa tasarısı olacak” şeklinde konuştu.

YASADAN EN ÇOK FENOMENLER ETKİLENECEK

Sosyal medya da anonim hesapların çok fazla bulunduğunu ve bu hesaplar vasıtasıyla insanların çeşitli projelerin alım satımına yönlendirildiğini dile getiren Sönmez, “Ne yazık ki bu durum manipülasyona çok fazla açık. Bugün günümüzde SPK ve Borsa İstanbul tarafından çeşitli hisselerin alım satımı konusunda manipülasyonun yasak olması ve insanların yönlendirilmesinin çeşitli cezalara tabi olması hususu söz konusu. Bunun kripto para tarafında da aktif hale geleceğini, yasadan en çok kripto para fenomenlerinin etkileneceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KRİPTO PARA FENOMENLERİ ARTIK DAHA TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ

Kripto para fenomenlerinin daha temkinli adım atması gerektiğini söyleyen Kafkas Sönmez, “Kripto para fenomenin şu andan itibaren hatta belki daha önceki paylaşımlarına dikkat ederek bu yeni paylaşımlarını yapmaları kendi kitlelerine seslenmeleri gerekiyor. Çünkü her ne kadar hukukta geriye yürümezlik yasası hakim olsa da kullanıcıyı mağdur etmiş çeşitli tavsiyeler ileride karşılarına çıkabilir. Daha önce yapmış oldukları paylaşımlardan zarar gören kişiler yasanın gelmesiyle beraber bu paylaşımları göz önünde bulundurarak dava açabilir” dedi.

Birden fazla regülasyonun daha önce Türkiye’de kripto para tarafında uygulanılmaya çalışılmış ve hiçbir zaman etkin hale getirilemediğinden bahseden Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Sönmez, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“2 sene önce kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması yasaklanmıştı. Fakat bugüne kadar henüz net bir yasa tasarısı meclise sunulmamıştı. Bu yasa tasarısıyla beraber kullanıcıların korunması öngörülüyor. Birinci öncelik Türkiye’deki kullanıcıların yatırım yaparken özellikle kripto para yatırımı yaparken nasıl korunabileceği ve onların bu risksiz ortama nasıl dahil edilebileceğidir. Bu doğrultuda büyük olasılıkla kripto para varlık sağlayıcılarının varlıkları Türkiye içerisinde bulundurması birinci öncelik olacak. Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde yaşanan bazı yerel kripto para borsalarında yaşanan sorunlar kullanıcıların bu alana biraz ilgisinin düşmesine ve güven kaybetmesine neden olmuştu. Çoğu kişinin aksine yasanın hem koruyucu hem güven unsuru tazeleyici hem de artık yasal bir zemine oturarak insanların kripto para alım satımı yapabileceği bir alan oluşturacağına inanıyoruz.”

DHA