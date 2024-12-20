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Kripto piyasası resmen çöktü: Bitcoin 3 gündür düşüyor

Kripto piyasası resmen çöktü: Bitcoin 3 gündür düşüyor
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2024 yılında rekora doymayan Bitcoin, son üç gündür soluksuz düşüyor. Lider kripto birimi, 95 bin dolarına altına geriledi.

ABD'den gelen temkinli mesajlar riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

Kripto paralarda satış dalgası hızlandı. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 3 günde yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetti.

Bitcoin, 108 bin dolar ile gördüğü zirve seviyeden 95 bin doların altına indi. Piyasanın en büyük ikinci varlığı yüzde 20'ye yakın düşüşle 3 bin 300 doları test etti. Diğer kripto varlıklarda da derin kayıplar gözlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda temkinli davranacaklarının mesajını verdi. Fed'in nokta grafik projeksiyonları 2025'te iki faiz indirimi yapılacağı bildirildi.

Powell'ın açıklamaları, yetkililerin Trump yönetimi ile gelebilecek kapsamlı ekonomik değişiklikleri hesaba katmaya başladıklarına işaret etti.

Analistler, kripto varlıklardaki düşüşlerin kar realizasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Bitcoin, Donald Trump seçim zaferinin ardından yüzde 50'lik soluksuz yükseliş kaydetmişti.

Son 24 saatte vadeli piyasalarda 274 bin 151 yatırımcı likide edildi. Piyasadan toplam 930 milyon dolarlık pozisyon silindi.

Etiketler bitcoin kripto para birimi düzeltme rekor
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