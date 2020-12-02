Mağazacılar Derneği: Artık dayanacak gücümüz kalmadı

Koronavirüs sürecinde yaşadıkları zorlukları ve taleplerini anlatan Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, “Talep yüzde 60’ın altına düşerse, devlet destekleri sürmezse, AVM ve işyeri sahiplerinden yeterince kira indirimi alamazsak o zaman kimsenin nefesi yetmez, bu iş kopmaya başlar. O noktaya getirmemek lazım” dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Tınastepe, nefeslerinin ne kadar yetip yetmeyeceğinin kamunun atacağı adımlar sonucunda belli olacağını belirterek “Ticari gayrimenkul kiralarında stopaj ve KDV’nin sıfırlanmasını istiyoruz. Çalışanlara dönük destekler artarak devam etmeli. Devlet düzenleyici, denetleyici ve destekleyici olarak bu süreçte hem hane halkının hem şirketlerin çökmeden, ağır hasarlar almadan çıkmasını sağlamalı” ifadelerini kullandı. Şu anda yine mart-nisan dönemi belirsizliğine girildiğini vurguladı.

"BİLİNMEZ BİR SÜRECE GİRDİK"

Tekstil ve gıda dışında kalan organize perakendenin yüzde 40-50’sini, Koçtaş’tan Boyner’e 75 üyesiyle yaklaşık 250 milyar TL ciroyu, 50 bin mağazayı ve 300 bine yakın istihdamı temsil ettiklerini söyleyen Tınastepe, Pandemiyle hiç alışık olmadığımız bir ortamda bulduk kendimizi. Bugün 40-50 yaşındaki bir yönetici bile geçmişinde en az 3-4 tane çok büyük kriz yönetmiş. Ama hem globalde hem Türkiye’de bu krizi yönetme tecrübesi olan kimse yok. Bilinmezliği çok fazla olan bir sürece girdik" dedi.

"DESTEK YOKSA NEFESİMİZ KESİLEBİLİR"

Birinci dalgada kapalı kaldıkları dönemde sektörü ayakta tutan destekler olduğunu hatırlatan Tınastepe, "Mağaza sahipleri önemli indirimler yaptı. Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, sigorta primlerinin ertelenmesi gibi devlet destekleri de en azından çalışanlarımızı kaybetmememizi sağladı" diye konuştu.

Tınastepe, Mart-Nisan-Mayıs dönemindeki gibi destek almaları durumunda ve sürecin 3-4 aydan daha fazla sürmemesi halinde, bir şekilde dayanabileceklerini söyledi.

"ŞİMDİ DAHA ZOR BİR VİRAJDAYIZ"

"Talep yüzde 60’ın altına düşerse, devlet destekleri sürmezse, AVM ve işyeri sahiplerinden yeterince kira indirimi alamazsak o zaman kimsenin nefesi yetmez" diyen Tınastepe sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman bu iş kopmaya başlar. O noktaya getirmemek lazım. Turizm, gastronomi, sinema, çocuk oyun alanlarında yangın çok büyük. Oralar cayır cayır yanıyor. Oralara müdahale edilmesi gerekiyor. Bizim tarafta o kadar büyük bir sıkıntı yok. Ama pandeminin seyri, ekonominin genel gidişatı, talep, kur, enflasyon, faiz, fiyatlamalar bunlar zor bir sürece girdiğimizi gösteren belirtiler. İyimser bir tabloyu şu ana kadar çizdim ama bundan sonrası için iyimser bir tablo bizi beklemiyor. Artık her türlü sorun ve sıkıntıda biz kamuyu ve dükkân sahiplerini arkamızda bulup bulamayacağımızdan o kadar emin değiliz"

"NE TÜCCARIN NE DE ESNAFIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

"Ben kira öderken devlete yüzde 25 stopaj ve yüzde 18 KDV ödüyorum" diyen Tınastepe, Ticari gayrimenkul kiralarında stopaj ve KDV’nin sıfırlanmasını istiyoruz. Çalışanlara dönük destekler artarak devam etmeli. Bunlar olursa biz bu virajı döner badireyi atlatırız. Asıl bundan sonrası önemli. Şimdi daha zor bir virajdayız. İlk aşama iyi kötü bir şekilde atlatıldı ama bu noktadan sonra ne çalışanın sıkıntı yaşamaya tahammülü kaldı ne tüccarın, esnafın dayanacak bir gücü kaldı" dedi.

"Artık kamunun daha da yardımcı olması gerektiği bir sürece girdik" ifadesinde bulunan Tınastepe, "Sadece kredi desteği vererek olmaz. Kamunun çok net oyunun içinde olması gerekiyor. Hepimiz serbest piyasaya inanıyoruz. Ama bu afet durumu. Şu dönemde devlet girmeyecekse ne zaman girecek" diye konuştu.