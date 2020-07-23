Malatya'da nadir element sevinci

Bakan Fatih Dönmez'in Türkiye'de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde nadir toprak elementlerinde (NTE) yeni bir yatağın ortaya çıkarıldığını açıklaması, 1 milyon nüfuslu kentte heyecan yarattı.

Son dönemlerde çeşitli maden şirketlerinin MTA koordinesinde sondaj çalışması yürüttüğü Kuluncak ilçesinde yerli otomobil yapımında da kullanılacak olan elementlerin bulunması kentte sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar, yerli otomobile Malatya'dan katkıda bulunulacağı haberine çok sevindiklerini ifade etti.