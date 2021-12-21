Memur-Sen'den ek zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Bakan Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'ın CNN Türk'teki açıklamalarından notlar;

(Memura Ek Zam) "Seyyanen konusunda Memur Sen olarak ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Gerekirse burada en düşük ücret parametrelerini tartışmalıyız. Az önce Sayın Bakan Vedat Bilgin ile Memur Sen olarak bir araya geldik ve bu düzenlemenin kamuoyunda ifade edildiği gibi ‘Memura şu kadar getiriyor’ gibi bir genelleme içinde, memur sayısına bölerek kullanılacak bir cümlenin sağlıklı olmadığını, bu konuda gerçekçi tablo ve rakamlar üzerinde konuşulması gerektiğini kendisine ifade ettik.

Sayın Bakana genel çerçeveyi aks ettirmiş olduk. Ek Zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz."