Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi rezervleri, bir önceki aya göre yüzde 11.8 artarak 108.6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı haziran ayı ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ verilerini yayımladı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11.8 artarak 108.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 23,6 artarak 59,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,2 artarak 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak yaklaşık 51,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 43,3 milyar dolar anapara, 8,2 milyar dolar faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 13,5 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 48,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.