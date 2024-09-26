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Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 742 milyon dolar artışla yeniden rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 742 milyon dolar artışla rekor seviyeye yükseldi.

TCMB verilerine göre, 20 Eylül itibarıyla toplam rezervler 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 92 milyar 155 milyon dolardan 94 milyar 109 milyon dolara, altın rezervleri 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece rekor seviyeye ulaştı.

Bir önceki hafta 48 milyar 778 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 997 milyon dolar artarak 51 milyar 775 milyon dolara çıktı.

Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası rezervler tcmb tcmb rezervleri
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