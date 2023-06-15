  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın net rezervi yükseldi ama hala ekside!

Merkez Bankası'nın net rezervi yükseldi ama hala ekside!

Merkez Bankası'nın net rezervi yükseldi ama hala ekside!
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 3.17 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini" yayımladı. TCMB verilerine göre brüt rezervler 9 Haziran haftasında 99,8 milyar dolara geriledi. Önceki hafta brüt rezervler 100,5 milyar dolar olmuştu.

TCMB'nin döviz rezervi 58 milyar 240 milyon dolardan 57 milyar 790 milyon dolara geriledi.

Altın rezervi ise 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi. 2022 sonuna göre Merkez Bankası'nın brüt rezervi yüzde 22,50, döviz rezervi ise yüzde 30,29 azaldı.

9 Haziran haftasında net rezerv ise eksi 5,7 milyar dolardan eksi 3,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolardan eksi 59,9 milyar dolara çıktı.

Etiketler merkez bankası rezerv
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detayları sızdı
''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel Dolar tahminini güncelledi
Bakan Şimşek: Merkez Bankası kendi işini yapacak
''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş uyardı: ''Bu Özgür Demirtaş'a güvenmeyin''
AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı
Kardashian hayalindeki erkeği tarif etti: Ne kadar düzgün olursa o kadar tahrik olurum
Dizi final yaptı, soluğu Bodrum'da aldı... Bikinili pozlarıyla yaza merhaba dedi
Hayal Köseoğlu sağlık sorununu ilk kez itiraf etti