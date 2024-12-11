Microsoft hissedarlarından Bitcoin’e yatırım teklifine ret

Microsoft hissedarları, şirketin hazine rezervlerine Bitcoin (BTC) eklenmesine yönelik öneriyi kabul etmedi.

"Bitcoin'e Yatırımın Değerlendirilmesi" başlıklı teklif, National Center for Public Policy Research tarafından sunulmuştu. Bu öneri, Microsoft'un toplam varlıklarının %1'ini Bitcoin'e çeşitlendirme yoluna gitmesini, enflasyona karşı potansiyel bir korunma aracı olarak değerlendirilmesini öneriyordu.

Karar ise şirketin yıllık toplantısında ön sonuçlar açıklandığında kesinleşti. Buna göre Microsoft hissedarları, yönetim kurulunun Bitcoin yatırımlarını değerlendirmeye yönlendirecek öneriyi reddetti.

Öte yandan MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Microsoft hissedarlarına yönelik yaklaşık üç dakikalık bir sunum yaparak şirketin Bitcoin benimsemesi durumunda elde edebileceği kazançları anlatmaya çalışmıştı.

Saylor ayrıca Microsoft'un son beş yılda, Bitcoin satın almak yerine temettü ödemeleri ve hisse geri alımları yoluyla 200 milyar dolar değerinde sermaye kaybettiğini savunmuştu.

Ancak Microsoft hissedarları, Bitcoin'in doğasında bulunan dalgalanma nedeniyle bu öneriye başından beri temkinli yaklaşıyor. Kurul, riski mümkün olduğunca azaltmak için daha istikrarlı ve öngörülebilir yatırımlara öncelik veriyor.