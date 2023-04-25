Motul Kawasaki Sahiplerini Heyecanlandırmaya Hazırlanıyor!

Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Motobike İstanbul 2023’te dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Motul, yepyeni ürünü Kawasaki Lime Green Edition’ın Türkiye lansmanını gerçekleştirmek adına gün sayıyor.

Kawasaki ile işbirliği içerisinde geliştirilen Motul Lime Green 10W-40, yarış şartlarında yakaladığı üstün performansı ve korumayı, ester teknolojisine sahip Technosynthese teknolojisi ile sağlarken, yeşil rengi ve misket limonu kokusuyla Kawasaki tutkunlarını heyecanlandıracak.

170 yıldır motor yağı konusunda uzman olan Motul, yeni motosiklet yağı Lime Green’i motosiklet tutkunlarıyla buluşturacak. Türkiye’nin en büyük motosiklet fuarı Motobike İstanbul 2023’te ilk kez sergilenecek olan Motul Lime Green 10W-40, Kawasaki ile işbirliği içinde geliştirilirken; Kawasaki modellerinin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirildi. Ekstrem şartlarda bile motor ve şanzımanı koruyan ve yumuşak vites geçişlerine izin veren Lime Green by Motul 10W-40 Special Edition, Mayıs ayı itibarıyla Kawasaki servislerinde satışa sunulacak.

Yeşil rengi ve misket limonu kokusuyla koleksiyona değer

Yeni Motul Lime Green, ester teknolojisine sahip Motul’ün Technosynthese teknolojisi ile donatılırken; 4 zamanlı motorlar için üretildi. Profesyonel motosiklet yarışlarında kullanılan Motul motor yağlarıyla aynı korumayı ve performansı yol motosikletleri için sağlayan yağ; yarış ekiplerinden edindiği tecrübeyle yüksek ıslak kavrama uyumluluğu ile mükemmel dişli aşınma koruması sağlayarak özellikle ilk soğuk çalıştırmada motosikletin ömrünü uzatıyor.

Sadece Kawasaki sahipleri için değil, tüm motosiklet tutkunları için koleksiyona değer bir ürün olan Lime Green ile ilgili görüşlerini paylaşan Motul Türkiye Genel Müdürü Dmitry Bakumenko, "Kawasaki ile ortaklığımızı bir adım ileriye taşımak için yüksek performans standartlarını sağlayan ve Kawasaki sürücülerini çok mutlu edeceğine inandıgımız bir yağ geliştirdik. Sağladığı performans ve üstün korumanın yanı sıra, bu özel formülasyonun, Kawasaki hayranlarının motosikletleriyle daha fazla eğlenmelerine katkı sağlamak istedik. Türkiye’deki kullanıcılarla bu yağı buluşturacağımız için biz de heyecanlıyız. Tüm motosiklet tutkunlarını Motobike İstanbul 2023’te ziyarete bekliyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan Kawasaki Türkiye Distribütörü Z-Moto Genel Müdürü Nedim Vidinel ise "Özel limon yeşili rengi, eşsiz kokusu ve performansı ile Motul Lime Green 10W-40'ın her Kawasaki hayranının sahip olmak isteyeceği bir ürün. Motul’un yeni yağı aramızdaki organik bağı güçlendirirken, Kawasaki sahiplerinin kalp atışlarını hızlandıracak. Motul ile aynı kanı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.