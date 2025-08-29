Muud'a yeni özellikler eklendi

  1. Anasayfa
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, yenilenen yüzüyle müzik deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde en sevilen şarkılar Muud dinleyicilerine özel tek tıklamayla erişime sunuluyor. Platforma yeni eklenen özellikler ise müzikseverlere daha kişisel ve keyifli bir deneyim sağlıyor.

Muud’da geliştirilen yeni Radar özelliğiyle ortamda çalan şarkılar anında tespit edilebiliyor. Yakınımdaki Şarkılar sayesinde bulunulan lokasyondaki diğer müzik tutkunlarının dinledikleri parçalar gerçek zamanlı olarak keşfedilebiliyor. Story özelliğiyle ise eklenen quizler, emoji ile şarkı bulma oyunları, tahmin ve modüller, müzik deneyimine interaktif bir dokunuş katıyor. Geniş, güncel ve zengin müzik arşivi, avantajlı üyelik paketleri ve kişiselleştirilmiş önerilerle Muud, müziği sadece dinletmiyor; yaşatıyor! 

“Muud Radar” ile bulunduğun ortamdaki tüm parçalar cebinde 

Muud’a yeni gelen Radar özelliği sayesinde dinleyiciler ortamda çalan şarkıyı uygulama üzerinden dinleterek bulabiliyor. Muud'da temmuz ayında en çok 'Radarlanan' ilk beş parça, sırasıyla “Sefo & Demet Akalın – Yerinde Dur, Afra & Sefo – Aşiyan, Sevcan Dalkıran – Yangındım Sana, Norm Ender & Ebru Gündeş – Bir Çift Göz, Dj Guuga & Mc Livinho – Vidrado Em Você” oldu.

Herkese ve her ihtiyaca göre bütçe dostu Muud 

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud, yeni kampanyasıyla çeşitli ihtiyaçlara yönelik avantajlı tarifeler sunuyor. Farklı kullanıcı tiplerine hitap eden Muud’da aile, öğrenci, duo, 6 aylık ve yıllık paketler gibi seçenekler bulunuyor. Bütçe dostu platformda kampanya kapsamında yıllık paket fiyatı 299,99₺ yerine sadece 199,99₺ olarak kullanıcılarla buluşuyor. Muud’da Duo Paket 54,90₺, Aile Paketi 114,99₺, Bireysel Paket 39,99₺, Öğrenci Paketi ise 22,99₺ olarak kullanıcıların bütçesine sunuluyor. Ayrıca Türk Telekomlular Muud’u kullanırken internet kotalarından da harcamıyor.

