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O banka promosyon tutarını yükseltti! Bakın ne kadar oldu?

O banka promosyon tutarını yükseltti! Bakın ne kadar oldu?
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunun yasalaşmasıyla bankalardan emekli promosyonlarına ilişkin açıklamalar yapılmaya başladı.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor.  8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL- 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 15 Mart 2023- 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını ING’ye getiren müşteriler, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Etiketler banka bankalar promosyon şart
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