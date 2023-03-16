O banka promosyon tutarını yükseltti! Bakın ne kadar oldu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kanunun yasalaşmasıyla bankalardan emekli promosyonlarına ilişkin açıklamalar yapılmaya başladı.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. 8 bin 500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 13 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor.

Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 3.500 TL’ye kadar ise 5.100 TL; 3.500 TL- 7.500 TL arası ise 5.950 TL; 7.500-10.000 TL arası ise 7.650 TL; 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 15 Mart 2023- 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında ilk defa emekli maaşını ING’ye getiren müşteriler, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda da en fazla 1.500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.