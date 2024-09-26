O düğün Bakan Şimşek'i rahatsız etti: ''Gereği neyse yapılacak''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe ilişkin inceleme başlatılması için talimat verdiği iddia edildi.

İstanbul'da bir otelde yapılan düğüne banka ve finans kuruluşlarının yöneticilerinin de katılması ve oluşan uzun takı kuyruğuna ilişkin bir haber yayınlanmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU İNCELEYECEK

Haberin ardından başlayan tartışmalar sonrası Bakan Şimşek harekete geçti.

Gazeteci Murat Yetkin'in aktardığına göre, ''Gereği neyse yapılacak'' diyen Şimşek'in talimatı gereği, Mustafa Aydın hakkında Kamu Görevlileri Etik Kurulu inceleme yapacak.

Kurulun başında, eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör bulunuyor.

Kurul, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerinine ilişkin uygulamayı gözetmek, etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu, 3 ay içinde ilgili makamlara bildirmekle görevli.

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