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O ilde ulaşım ve suya zam

O ilde ulaşım ve suya zam
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Düzce Belediyesi meclis toplantısında alınan karara göre, ulaşım ve suya zam yapıldı.

Düze Belediye Meclisi Ağustos ayı ikinci toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı gelir tarifesinde değişikliği maddelerine geçilirken, yolcu taşıma ücretlerinde güncellemeye gidildi. Yeni ücretler şöyle belirlendi: 

- Elektronik kart ile biniş ücreti (tam bilet) 16 TL, 

- İndirimli elektronik kart ile biniş ücreti 10 TL, 

- Tek kullanımlık bilet ücreti 18 TL, 

- Kredi kartı ile biniş ücreti 17 TL, 

- Genç kart 81 ile biniş ücreti ise 380 TL oldu. 

Ayrıca, meskenlerde su tüketimine dair ise 25 metreküpe kadar 7,81 TL olan birim fiyatı 10,75 TL’ye, 25 metreküpten sonrası ise 15,60 TL’den 21,50 TL’ye yükseldi. 

Etiketler düzce su ulaşım zam
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