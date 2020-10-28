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  3. 28 Ekim 2020 18:34

O ülke domates ithalat yasağını kaldırdı, ihracatımız yeniden başladı

Irak'ın temmuz ayından bu yana uyguladığı dönemsel taze domates ithalatı yasağının 2 gün önce sona ermesi üzerine ihracatımız yeniden başladı.

O ülke domates ithalat yasağını kaldırdı, ihracatımız yeniden başladı
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Irak'ın temmuz ayından bu yana uyguladığı dönemsel taze domates ithalatı yasağının 2 gün önce sona erdiğini duyurdu.

Pandeminin ardından ülkelerde üretimde yerelleşme eğilimi iyice güçlendğini belirten Uçak, son 2 yıl Irak'a 17 milyon dolarlık domates ihraç etmeyi hedeflediklerine değinerek, 2018’de Türkiye geneli 292 milyon dolar olan taze domates ihracatının 2019’da 304 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Bu sene 27 Ekim'e kadar 50 ülkeye 247 milyon dolarlık taze domates ihracatının gerçekleştiğini bildiren Uçak, şunları kaydetti:

Irak’a ise 25 bin 546 ton taze domates ihraç ederek 8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Irak, her yıl belli zamanlarda taze domatesin mevsimsel üretiminin yeterli olması nedeniyle tüm ülkelere kısıtlama getiriyor. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren bu uygulama iki gün önce sona erdi. Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı rakama ulaşmayı hedefliyoruz.

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