Ölümcül virüs ekonomiyi de salladı !

Yatırım bankaları UBS Group AG, Nomura Holdings Inc. ve Barclays Bank PLC ekonomistleri, 2003 yılındaki SARS salgınıyla başlayan gelişmelerin, yerel ve küresel ekonomilere nasıl etkiler yaptığını araştırıyorlar.

ÇİN EKONOMİSİ RİSK ALTINDA

UBS'in konuyla ilgili raporunda, coronavirus salgınının kısa sürede kontrol altına alınamaması halinde Çin ekonomisinin aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Son ekonomik verilerin istikrara işaret etmesi sonrasında Çin ekonomisinin 2020'nin ilk iki çeyreğinden toparlanmasının beklenmekte olduğuna işaret edilen UBS raporunda, salgının perakende, turizm gibi sektörleri doğrudan etkilemesi halinde ekonomide aşağı yönlü riskler ortaya çıkabileceği ve Çin hükümetinin salgının şoklarını hafifletmek için politika gevşetmeye dönük kararlarını artırabileceğine dikkat çekildi.

Nomura'nın raporunda da, coronavirus salgınının Çin Yeni Yılı tatilinin de etkisi ile önümüzdeki dönemde hızlanabileceği uyarısı yapıldı. Raporda, salgında ölüm düzeyinin bu aşamada yalnızca yüzde 2.0 olduğu, buna karşın 2003 yılındaki SARS salgınında ise yüzde 10'u bulduğu anımsatıldı. Nomura raporunda, buna karşın coronaviruse karşı ilaç geliştirilmesinin yıllar alabileceği, bu durumun da Çin'in büyümesi, özellikle hizmet sektörü üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracağı vurgulandı.

Barclays ekonomistlerinin hazırladığı raporda da, coronovirusun ekonomik etkilerinin geçici olma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı ve bu sav, salgın etkilerinin daha çok ulaştırma ve perakende satışlar üzerinde etkisi olduğu, diğer sektörlerde bir sorun yaşanmadığı anımsatıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Çin'de grip benzeri semptomlar gösteren coronavirus ile hastaneye başvuranların sayısı 440'a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri 1,394 kişinin de gözlem altında tutulduğunu açıkladılar. Açıklamaya göre, ölen dokuz kişiden sekizini 61 ile 87 yaş arasındaki erkekler ve bir de 48 yaşındaki kadın oluşturuyor.