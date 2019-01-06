Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretine indirim geliyor

Yeni yılın en çok ses getiren zamlarından biriydi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti, yüzde 45'lik artışla 71 liradan 103 liraya yükseldi. Zam, büyük tepki çekti. Şimdi geri adım gündemde.

ZAMLARIN BİR BÖLÜMÜNÜN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nun trafiğe açılan bölümlerinde geçiş ücretlerine yapılan zamların bir bölümünü geri çekmek üzere çalışma yürütüyor. Zam özellikle sosyal medyada ses getirmişti. İptali için kampanya başlatıldı. Tepki ses getirdi. Geçiş ücretlerinde indirim için çalışma başlatıldı. Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücretinin 103 liradan 90 liraya çekilmesi gündemde…

OTOYOL ÜCRETİNE DE İNDİRİM GELEBİLİR

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ücretlerine de zam yapılmıştı. Daha önce 5.5 lira olan Altınova-Orhangazi arası 11.5 liraya, 7 lira 40 kuruş olan Gemlik-Bursa kuzey gişeleri arası da yüzde 100'lük artışla 15 lira 65 kuruşa yükseltilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu zamlara yönelik de bir çalışma başlattı. İndirim çalışmasının kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.