  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 07 Mayıs 2020 22:41

Pegasus, kargo uçuşlarına başladığını duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını erteleyen Pegasus Hava Yolları, kargo uçuşlarının başladığını açıkladı.

Pegasus, kargo uçuşlarına başladığını duyurdu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uçuşlarını geçici süreyle durduran Pegasus Hava Yollarının kargo uçuşları başladı.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada, ilk aşamada ana istasyon olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İzmir ve Antalya merkezli olarak uçuş ağı dahilindeki yurt içi ve yurt dışı noktalara kabin içi kargo yüklemesi de yapılarak kargo taşıması gerçekleştirileceği bildirildi.

Salgın öncesinde dar gövde yolcu uçaklarıyla kargo taşıma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pegasus Hava Yolları, yerel ve uluslararası regülasyonlar doğrultusunda yolcu uçaklarında yolcu kabininde kargo taşınması için gerekli düzenlemeleri yaparak, ağırlık ve kapasitenin daha fazla kullanılabildiği A321 neo tipi uçaklarını kargo taşıma amaçlı hizmete sundu. A321 neo tipi uçaklarıyla kargo uçuşlarına başlayan Pegasus Hava Yolları, ihracat ve ithalatçı firmaların talepleri doğrultusunda, uçuş ağında yer alan yurt içi ve yurt dışı noktalara kargo uçuşlarını yapmakla ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pegasus , koronavirüs , kargo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM