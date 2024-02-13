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Rekabet Kurumu'ndan 18 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan 18 şirkete soruşturma
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Rekabeti sınırlayıcı centilmenlik anlaşmaları yaptığı tespit edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründen 18 firma hakkında idari para cezası istendi.

Rekabet Kurulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren 20 firma hakkında işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak rekabet ihlalinde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlattı.

Eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, sözlü savunma toplantılarının bugün ve yarın yapılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısına Rekabet Kurulu üyeleri, soruşturma heyeti ve firmaların temsilcileri katıldı. Toplantının açılışını yapan Küle, görüşünü açıklaması için soruşturma heyetine söz hakkı verdi.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİ SAVUNMA YAPTI

Haklarında soruşturma yürütülen 18 teşebbüsün, 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesiyle yasaklanan rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara taraf olduğunun tespit edildiği, teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği belirtildi. 2 firmanın ise soruşturma konusuna ilişkin ihlallerinin tespit edilemediği kaydedildi.

Teşebbüsler arasında akdedilen sözleşmelerde ihlale dayanak olarak gösterilen maddelerin, rekabet ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği aktarıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, soruşturma heyetinin ardından firmaların temsilcilerine savunmalarını yapmaları için ayrı ayrı söz hakkı verdi. Soruşturmaya ilişkin nihai kararın 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

DHA

Etiketler rekabet kurumu iletişim şirketi
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