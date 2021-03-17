Ripple davasında tarih belli oldu

Ripple ve SEC arasındaki davada yeni tarihler belli oldu. Ön duruşması 22 Şubat 2021’de görülen davanın açılış savunmaları 12 Nisan’da alınacak. SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı Ripple ve iki yöneticisine açtığı davanın ilk duruşması 22 Şubat 2021’de görülmüştü.

SEC'in, Ripple ve şirketin CEO’su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen’ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçladığı davanın ilk duruşmasında karar çıkmadı.

Ripple’ın avukatı James K. Filan, Twitter üzerinden davayla ilgili olarak belirlenen yeni tarihleri duyurdu.

Buna göre sanıkların açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu argümanlara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davada Ripple eski CEO’su Chris Larsen ve şu anki CEO Brad Garlinghouse’u temsil eden James K. Filan SEC tarafından sunulan mektubu da gönderisinde paylaştı.

Mektupta davalıların davayı reddetme taleplerine ilişkin iddialarını sunmak için önerilen tarihler üzerinde anlaştıkları yer alıyor.