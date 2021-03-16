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Sabiha Gökçen Havalimanı 2021 rekorunu kırdı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 12 Mart'ta 60 bin 538 yolcu ağırlayarak 2021'deki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi İSG'den konuyla ilgili yapılan Twitter paylaşımında, "12 Mart tarihinde elde ettiğimiz günlük 60.538 yolcu sayısıyla 2021 yılındaki en yüksek günlük yolcu rakamına ulaştık. Bizi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Havalimanında günlük yolcu sayısının rekora ulaştığı gün 125'i dış hat, 290'ı iç hat olmak üzere toplam 415 uçuş gerçekleştirildi.

Etiketler sabiha gökçen havalimanı rekor yolcu sayısı
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