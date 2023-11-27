Şans oyunlarında talih kuşu Maliye'ye kondu

Türkiye'de şans oyunlarından Maliye'nin kasasına giren vergi miktarı açıklandı. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Yasal boyutu bu ise yasa dışı boyutunu siz düşünün” dedi.

Şans oyunlarında 2020'de 3.4 milyar lira olan vergi tahsilatı, bu yılın 10 ayında yüzde 82'lik artışla 19 milyar 373 milyon liraya kadar ulaşınca da asıl piyango da Maliye Bakanlığı'na çıkmış oldu.

Sözcü gazetesinden Hülya K. Oruçoğlu'nun haberine göre vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020'de 3 milyar 463 milyon lira olan şans oyunları vergisi tahsilatı, 2021'de 6 milyar 91 milyon liraya, 2022'de 10 milyar 300 milyon liraya ulaştı” dedi.

Bu yıl için şans oyunları vergisi bütçe hedefinin 26 milyar 278 milyon TL olarak belirlendiğini belirten Bingöl, "Yılın ilk on ayında da 19 milyar 373 milyon lira, şans oyunları vergisi olarak tahsil edildi” dedi.

Vergi sistemine dikkat çeken Ozan Bingöl, “BİSAM'a göre ‘yoksulluk sınırı' 44.718 TL. Bunu bir aylık brüt maaş kabul ettiğimizde, çalışan yüzde 27'lik vergi dilimine girecek. Asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kendisinden Gelir Vergisi olarak yıllık 88.762 TL kesilecek. Bu geliri paradan para kazanarak elde etseydi neredeyse hiç vergi ödemeyecekti. Böyle bir vergi sistemi, küçük sinekleri yakalayan ancak eşek arılarının delik deşik ettiği bir örümcek ağı gibi. Sorun tam da burada başlıyor” dedi.

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