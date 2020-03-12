Saran Holding'ten koronavirüs önlemi

İşte Saran Holding'ten yapılan o açıklama:

Sayın Yöneticilerimiz ve Çalışma Arkadaşlarımız,



Corona (Covid-19) Virüs salgını nedeniyle, Şirketimiz tarafından alınan tedbirler kapsamında olmak üzere;



Virüsün yayılma ihtimali dikkate alınarak, personelimizin işleri ile bağlantılı olarak evlerinden uzaktan bağlantı sistemi ile çalışmaya başlaması kararı alınmıştır.



Buna göre;



İlgili Birim Yöneticilerimiz;



· Bölüm içinde yapılan işler yönünden uygun personeli belirleyecek,



· Gerekli teknolojik araç ve iletişim alt yapısı konusunda bilgi işlem bölümü ile koordinasyon sağlayacak,



· Personelin evden uzaktan erişim sağlama suretiyle yapacağı çalışma sırasında görevlerini teknolojik imkanlar dahilinde zamanında ve eksiksiz yerine getirmesini gözetecektir.



Bu süreç içinde;



· Evden çalışma yapan personel, işyerine gelmesi gerektiği zamanlarda yöneticisine bilgi vermek ve süreç içerisinde salgın hastalığa karşı tüm tedbirlerini almakla sorumlu olacaktır.



Bilgi İşlem birimi tarafından gerekli altyapısı sağlanan bölüm akabinde çalışmaya başlayacaktır.



Gereği için önemle bilgilerinize sunarız.



Saygılarımızla,