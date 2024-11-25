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SASA'dan işçi eylemi iddiasına ilişkin açıklama

SASA'dan işçi eylemi iddiasına ilişkin açıklama
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SASA Polyester AŞ, maaş alamadığı iddiasıyla çalışanlarının eylem yaptığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı internet sitesi ve sosyal medya platformlarında SASA Polyester AŞ fabrikasında çalışıp maaş alamayan işçilerin eylem yaptığına dair bazı iddialar öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu işçilerin SASA çalışanları olmadığı kaydedilerek, "Önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu haberler ve sosyal medya paylaşımları, şirketimizin çalışanlarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmayan taşeron firmaların işçileriyle ilgilidir. Bu haberlerde yer alan iddialar, SASA çalışanlarını kapsamamaktadır. İşçi haklarına ve sosyal güvenliğe verdiğimiz önemin bir sonucu olarak, şirketimizde tüm ödemeler titizlikle takip edilmekte ve hiçbir aksama yaşanmamaktadır. İşçilerin maaşlarını alamadıkları için şikayette bulundukları taşeron firmaya SASA'nın hiçbir borcu bulunmamakta olup, tam tersine bu taşeron firmadan SASA'nın da alacağı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

SASA olarak iş hukukuna ve hukuki düzenlemelere tam olarak uyulmasını sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığına, iş gücünü üstlenen çalışanların şirketin başarısının temel unsurlarından birisi olduğuna, onların haklarını korumanın, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sunmanın, SASA'nın temel ilkeleri arasında yer aldığına değinildi.

Çalışanların tüm hakkını savunmaya devam edeceklerinin ve bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerinin altını çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşbirliği yaptığımız tüm taşeron firmalardan da çalışanlarına karşı hukuki ya da mali tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmelerini beklemekteyiz. Ancak, söz konusu problemleri yaşayan işçiler, sahamızda çeşitli işleri ifa eden firmaların taşeronlarının işçileri olup SASA ile iş ilişkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu işçilerin maaşlarını ödemekle yükümlü olan SASA değil, ilgili işçiyi istihdam eden taşeron firmadır. Şirketimiz hiçbir şekilde bu tür problemleri tetikleyen bir durumun parçası olmamış, çalışanlarına karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Taşeron firmaların kendi iç süreçleri ve çalışanlarıyla ilgili yaşanabilecek sorunlar ise sadece ilgili firmaların çözüme kavuşturabileceği meselelere dayanmaktadır."

Yanlış anlaşılmaları önlemek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek, çalışanlar, yatırımcılar ve toplumla güçlü bağlarını korumak adına tüm iş ortaklarıyla iletişimlerini ve işbirliklerini SASA'nın sürekli olarak güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, kamuoyunda şirketleri aleyhine oluşturulmak istenen yanlış ve yalan haberler yapan şahıs, kurum ve kuruluşlara karşı gerekli hukuki aksiyonların alınacağı belirtildi.

Etiketler sasa işçi eylemi maaş
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