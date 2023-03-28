Seçim sonrası dolar ve altın için dikkat çeken iddia

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürerken Türkiye tarihinin en önemli seçimleri öncesinde dolar ve altının yönü de merak ediliyor. Reuters yatırımcılar için "bankaların seçim sonrası için yaptığı hazırlık" diyerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, bilgi veren üst düzey dört bankacı, seçimi iktidar veya muhalefet hangi taraf kazanırsa kazansın ekonomideki mevcut uygulamaların ‘Sürdürülemez’ olduğunu vurguladı. Bankacılar, ‘ortodoks politikaların giderek bir zaruret haline geldiğini’ belirterek, bu politikalara geçişin ani değil kademeli olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Ekonomi Modeli adı altında başlattığı düşük faiz ile yatırım, ihracat ve cari fazla vermeye dayalı politika bir buçuk yıldır uygulanıyor. Bu kapsamda sayıları 100’ü aştığı belirtilen düzenlemeyle bankaların kredi faaliyetleri kısıtlanırken, düzenlemelerin faiz gelirleri kaleminde tahribat yaratmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor.

MEHMET ŞİMŞEK İLE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Ekonomi yönetimi şu ana kadarki açıklamalarında yürüttüğü politikaları başarılı olarak nitelemiş olsa da, geçen hafta ekonomi eski bakanlarından ve ortodoks politikaların uygulayıcısı olarak bilinen Mehmet Şimşek’in Erdoğan ile görüşmesi ekonomi politikasında bir değişime gidip gitmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Merkez Bankası faizleri bir buçuk yıl içinde yüzde 19’dan yüzde 8.5’e çekerek enflasyonun 24 yılın zirvesine çıkmasına yol açtı.

Yapılan düzenlemeler bankacılık sektöründe fiyatlama davranışlarını değiştirdi. İhracata yönelik yatırımlar için ucuz kredi verilirken, bankaların diğer krediler için zorunlu karşılık ve tahvil ayırması zorunluluğu getirildi. Son olarak bu zorunluluk bireysel kredilere de getirildi. Düzenlemelerle ortalama ticari kredi faizleri yüzde 14-15’lerdeyken, mevduata verilen faizler ise yüzde 30’a kadar yükseldi.

KÂR DARALMASI TAHMİNİ YAPILDI

Alışılagelmişin dışındaki bu politikaların artık devam etmesini ‘imkansız’ olarak gören bankacılar ise ‘kötü senaryoda olası bir kur, faiz ve kredi şokuna karşı’ stres testlerini yapmaya başladı.

Kötü senaryoda oluşabilecek kur ve faiz şokuyla sermaye yeterlilik rasyolarının düşmesi beklenirken, son düzenlemelerle bilanço kalemleri negatif etkilenen sektörün geçen yıl yüzde 366 olarak gerçekleşen kâr artışının yerini ise ikinci yarıda kâr daralmasına bırakması öngörülüyor.

STRES TESTLERİ BAŞLADI

Bankaların stres testleri yapmakta olduğunu kaydeden üst düzey bir bankacı, “Bankaların kendi senaryoları var. Kur, faiz ve kredi şoklarına karşı bilançolarını test ediyor. Genel olarak bankaların durumları hâlâ sağlam, ancak 2018 yılından bu yana kredi pazarında pazar payını kaydadeğer bir şekilde artıran kamu bankalarında risk oluşabilir” diye konuştu.

Mevcut ekonomi ve faiz politikasının ‘sürdürülemez’ olduğunun altını çizen aynı bankacı, “Sürdürmeye devam edilirse bu başka sıkıntıları da tetikler. Yapılacak şey çok basit: Bu riskleri almak yerine faizleri artıracaksın” dedi.