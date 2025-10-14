SEMICAL Teknoloji’ye ''İnovaLİG 2025 Ödülü''

  1. Anasayfa
SEMICAL Teknoloji A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleşen İnovaLİG 2025 ödül töreninde, “İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Prof. Dr. Serdar Sezer’e takdim edildi.
SEMICAL, bu kategoride Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

 Bilimden Üretime, Entegre Bir İnovasyon Kültürü

SEMICAL Teknoloji, bilimsel araştırmayı ve yeniliği kurumsal kültürünün merkezine yerleştirerek;
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoparkı’ndaki Ar-Ge laboratuvarları ile Antalya Organize Sanayi Bölgesindeki modern GMP üretim tesisi arasında entegre, üretime dönük bir ekosistem oluşturuyor.

Bu yapı, “Laboratuvardan Üretime” anlayışını somutlaştırarak akademik bilgi birikiminin endüstriyel üretime dönüşmesini sağlıyor.

Şirketin Ar-Ge faaliyetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ümran Aydemir Sezer liderliğinde yürütülüyor.
Biyomalzeme ve rejeneratif tıp  temelli tıbbi cihazlar üzerine geliştirilen yenilikçi çözümler, Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki bilimsel birikimini küresel sahneye taşıyor.
SEMICAL, inovasyonu yalnızca proje bazlı değil, sürdürülebilir bir kurum kimliği olarak benimseyerek, ülkemizin sağlık teknolojilerindeki dönüşümüne yön veren örnek bir girişim olarak tanımlanıyor.

SDÜ Sağlık Ekosisteminden Doğan Bir Model

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin sağlık temelli üniversite–sanayi iş birliği yaklaşımının ilk örneklerinden biri olan SEMICAL,
Göller Bölgesi’nde şekillenen yenilikçi sağlık ekosisteminin önemli bir bileşeni olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki üniversite altyapıları, klinik ve pre-klinik araştırma olanakları ile
farmakope standartlarında test–analiz yapabilen donanımlı laboratuvarlarıyla,
SEMICAL gibi biyoteknoloji odaklı şirketler için güçlü bir araştırma ve inovasyon altyapısı sunuyor.
Bu ekosistem, üniversite kökenli sanayi yapılanmalarının gelişimini destekleyen ve bölgeden yeni başarı hikâyelerinin doğmasına öncülük eden örnek bir model olarak değerlendiriliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi Kapsamında Yeni Yatırım

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla da örtüşen bu yaklaşım kapsamında, SEMICAL,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HAMLE Programı kapsamında rejeneratif tıp alanında yeni biyoteknoloji yatırımı yapıyor.

40’a Yakın Ülkede Ruhsat Süreçleri Tamamlandı

SEMICAL, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya’da 40’a yakın ülkede ruhsat ve GMP kayıt süreçlerini başarıyla tamamladı.

Şirketin uluslararası varlığının güçlenmesiyle, Türkiye’nin biyoteknoloji ihracatında yüksek katma değerli bir oyuncu olarak konumlanması bekleniyor.

Türkiye’nin Gelecek Turcorn Şirketleri Arasında

Dr. Ümran Aydemir Sezer ve Prof. Dr. Serdar Sezer  liderliğinde “bilimle üreten, inovasyonla büyüyen” yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren SEMICAL Teknoloji;
bilimsel yaklaşımı, güçlü üretim altyapısı ve inovasyonu kurum kültürüne dönüştüren yönetim modeliyle, Türkiye’nin geleceğin “Turcorn” (Unicorn)  şirketleri arasında gösterilecek biyoteknoloji markalarından biri olması bekleniyor.

 

