SGK'dan 1 kuruşluk borca haciz

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 1 kuruşluk borç için haciz 175 TL takip dosyası masrafıyla icra başlatması gündem oldu.

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini yayınladı. Cenkci'nin 'Şaka Değil Gerçek' notuyla qaylaştığı belgeye göre, 1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı.