  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. SGK'dan 1 kuruşluk borca haciz

SGK'dan 1 kuruşluk borca haciz

SGK'dan 1 kuruşluk borca haciz
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 1 kuruşluk borç için haciz 175 TL takip dosyası masrafıyla icra başlatması gündem oldu.

Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini yayınladı. 

 Cenkci'nin 'Şaka Değil Gerçek' notuyla qaylaştığı belgeye göre, 1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 1 kuruşluk borç için haciz 175 TL takip dosyası masrafıyla icra başlatması gündem oldu.

 

Etiketler SGK 1 kuruş icra 1 kuruşluk icra sgk'dan 1 kuruşluk icra
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Çöpten vahşet çıktı: Anne ve ailesi gözaltında Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Narin cinayetinde şoke eden ayrıntılar: Ailesi cinayet temizliği bile yapmış Doğan Holding'den dev satış: Tamamen çekildiler Doğan Holding'den dev satış: Tamamen çekildiler İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi İnternette kredi kartı şifrenizi çalan yeni uygulama tespit edildi Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Savaş uçağı tarafından düşürülen UFO'nun görüntüsü yayınlandı Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 puanla başladı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Türk askerini karşısında gören Yunan Sahil Güvenliği'ni böyle kaçtı Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler Polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler
Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Hacı Sabancı'dan ''DNA sonuçlarıyla yeniden baba oldu'' iddiasına yanıt Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı Türkiye'nin bölge bölge, il il şiddet haritası yayınlandı RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlar ortaya çıktı Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Benzinin ardından motorine de zam Benzinin ardından motorine de zam Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Meta'nın yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion ortaya çıktı Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu Hülya Avşar ''Kerimcan hoş geldin'' dedi, Kemal Doğulu'nun tepkisi olay oldu