SPK Başkanı'ndan halka arz uyarısı! Hisse alırken bunlara bakın

Borsada halka arz furyası devam ederken SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yatırımcılara uyarıda bulundu. Gönül, halka arz olan şirketlerde dikkat edilmesi gereken detayları tek tek açıkladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yaklaşık 11 milyon ve bireysel emeklilik sisteminde tasarrufu olan yaklaşık 14 milyon yatırımcı bulunduğunu dile getirdi.

Gönül, Borsa İstanbul’da sayıları 8 milyona dayanan yatırımcıları uyardı.

Gönül, sosyal medya dolandırıcılığının çağın en önemli problemi olduğuna dikkat çekerek “Yatırımcılar, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odalarına karşı dikkatli olmalı ve buralardan uzak durmalıdır. Tüyo ve duyum adı altında menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmemelidir” dedi.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Özellikle borsada tasarruflarını değerlendiren yatırımcılara sesleyen Gönül şunları söyledi:

"Tasarruf sahipleri orta ve uzun vadeli yatırım yapmalı, şirketlerin finansal tablolarını incelemeli, gerekiyorsa profesyonel destek almalıdır. Özellikle ilk halka arzlarda kurulumuzca onaylanan izahnameleri detaylı incelemeli, şirketin değerine bakmalı, mali tablolarını çok iyi incelemeli ve kararlarını buna göre vermelidir."

2023'TE EN ÇOK KAZANDIRAN HALKA ARZLAR

Öte yandan 2023 yılında en çok kazandıran halka arzlar belli oldu. Halkaarz.net’in verilerine göre, yatırımcılar tarafından en çok kazandıran şirketlerin listesi yayınlandı.

İşte en çok kazandıran halka arzlar:

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

·Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

Katılımevim Finansman Yatırım A.Ş. (KTLEV)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)

Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE)

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (SOKE)

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. (KOPOL)

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. (MACKO)

Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK)

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. (OFSYM)