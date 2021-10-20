SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için dikkat çeken ayrıntı

Hem SSK hem de Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranı için bir belirteç olan enflasyonda Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi.

2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı için belirteç olacak.

Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon Ocak 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.

Ekonomistlerle yapılan Ekim ayı anketine göre yılsonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu.Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

Her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verisi kira zammı, emekli zammı gibi birçok konuda belirteç olarak kullanılıyor. Milyonlarca emekli için maaş zam oranı konusunda kritik belirteç olacak 2021 enflasyonunu Kasım ve Aralık ayı tayin edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri takvimine göre emekli maaş zammı için kritik olacak Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Kasım 2021 enflasyon verisi ise yine aynı saatte 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından 2022 emekli zammı büyük ölçüde netleşmiş olacak.