Sudan'dan sarımsak ithal ediyoruz

İki ülke arasında imzalanan ticaret anlaşması ile Sudan'dan 50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, 30 bin ton buğday, 15 bin ton kavun-karpuz, 14 bin ton marul ve lahana, 8 bin ton et, 2 bin ton tereyağı, bin ton sarımsak, 2 milyon adet yumurta, 500 ton bal, 5'er bin ton patates, domates, buğday,arpa, yulaf, mısır, 2 bin ton da üzüm ithal edilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ‘'Bu ürünlerin tamamı Türkiye'de üretiliyor. Bu anlaşma iç piyasa ve üreticilerimizin aleyhinedir, Türkiye giderek ithalata bağımlı hale geliyor'' dedi.

‘KAPASİTE GELİŞTİRME'YMİŞ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise işbirliğini “Sudan'ın tarım ve hayvancılık kapasitesini geliştirmeye yönelik” diye tanımladı.

Türkiye Irak'tan ''çöp'' ithal etmiş!