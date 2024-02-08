TCMB Başkanı bu 2 soruya yanıt vermedi

Bugün ilk kez kameralar karşısına çıkarak yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan kendisine yöneltilen Hafize Gaye Erkan'ın 'geçinemiyoruz' yönündeki açıklaması ve TCMB'deki personel kovulması yönündeki iddiayla ile ilgili iki kritik soruya yanıt vermedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Göreve atanmasının ardından ilk kez basının karşısına çıkan Karahan, enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu duyurdu. Karahan, "2024-2025-2026 yılsonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yılsonu tahmini yüzde 36, 2025 yılsonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmekte" açıklaması yaptı. Enflasyonun mayıs ayında 2024 yılının tepe noktasına ulaşacağını belirten Karahan, mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine girileceğini belirtti.

Raporun ardından soru-cevap kısmına geçildi. Ancak Karahan, bir gazetecinin önceki başkan Hafize Gaye Erkan'ın kiralardan şikayet ederek geçinemediği yönündeki açıklamasını hatırlatarak yönelttiği "Siz geçinebiliyor musunuz?" sorusuna yanıt vermedi. Karahan aynı gazetecinin, bir personelin Gaye Erkan'ın babası tarafından Merkez Bankası'ndan kovulduğu yönündeki iddiasına ilişkin "Atılan personel konusunda herhangi bir işlem yapacak mısınız?" sorusunu da cevapsız bıraktı. Karahan, "Söylediğim gibi burada enflşasyon konuşmak için toplandık, dolayısıyla diğer sorularınızı cevaplamayacağım. Enflasyona yönelik, rezervlere yönelik sorularınız olursa tabii ki konuşabiliriz" dedi.