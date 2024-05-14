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TCMB Başkanı Karahan: ''Enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz''

TCMB Başkanı Karahan: ''Enflasyonda düşüşün eşiğindeyiz''
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ''Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz.'' açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, sosyal refaha en önemli katkılarının fiyat istikrarı yoluyla olduğunu söyledi.

Piyasaların şu anda enflasyonun aşağı geleceğine inandığını ifade eden Karahan, "Ama tahminimiz konusunda farklılıklar var." ifadesini kullandı.

Yılın ikinci yarısında koşulların dezenflasyonist olacağını belirten Karahan, "Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz." dedi.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirdi.

AA

Etiketler tcmb fatih karahan Merkez Bankası enflasyon
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