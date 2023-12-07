TCMB ile bankalardan yeni mutabakat

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, dün bankacılık sektörü yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Toplantı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üst yönetimi ile gerçekleşirken TBB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörü yöneticileri ile bir araya geldi.

Toplantı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üst yönetimi ile TCMB arasında dün gerçekleşti.

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği yönetiminin bir araya geldiği dünkü toplantıda, TL'ye geçiş süreci değerlendirildi.

KREDİLERE YÖNELİK UYGULAMALAR ELE ALINDI

Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve TL'ye geçiş ile TCMB'nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve yatırım taahhütlü avans kredilerine (YTAK) yönelik uygulamalar ele alındı.

TBB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TL'ye geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri olmuştur."

TOPLANTIDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Toplantıda ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu'na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat da sağlandı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtmiştir.

TCMB Başkanı Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılı Enflasyon Raporu patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurguladı.

EKONOMİDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTTI VURGUSU

Erkan reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etti. Erkan bankacılık sektörünün TL'ye geçişi destekleyen çabalarını "memnuniyetle karşıladıklarını" da söyledi.

Reuters