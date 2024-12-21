TCMB'den Kur Korumalı Mevduat için yeni karar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışı destekleyecek bir adım attı.
TCMB, Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin basın açıklaması yaptı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre; KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde;
- KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 70’ten yüzde 60’a indirildi,
- KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 70’inden yüzde 50’sine düşürüldü,
- KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.
DHA
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