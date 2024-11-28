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TCMB'nin yıl sonu enflasyon ve Dolar kuru beklentisi açıklandı

TCMB'nin yıl sonu enflasyon ve Dolar kuru beklentisi açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Yayımlanan anket verilerine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine oranla yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Katılımcıların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 27,44'ten yüzde 27,20'ye geriledi. 24 ay sonrası için enflasyon beklentisi de yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

12 ay sonrasına dair enflasyon beklentileri, katılımcıların yüzde 33,93 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 23,00-25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla ise yüzde 26,00-28,99 aralığında artacağını tahmin ediliyor.

Nokta tahminlerinde ise yüzde 26,98'i yüzde 23,00-25,99 aralığı, yüzde 38,10'u yüzde 26,00-28,99 aralığı, yüzde 20,63'ü ise yüzde 29,00-31,99 aralığında artış öngörüyor. 

BÜYÜME BEKLENTİSİ

2024 yılı için GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,1 olarak sabit kalırken, 2025 yılı için bu oran yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düştü. Ekonomik büyüme, iç ve dış talep faktörlerine bağlı olarak değişebileceği için piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor. 

FAİZ VE DÖVİZ BEKLENTİSİ

Gecelik faiz ve döviz kuru beklentileri ise değişiklik göstermedi. BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki gecelik faiz oranı ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 50 seviyesinde kalırken, cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 36,63 liradan 35,72 liraya geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 42,73 liradan 42,75 liraya kısmi yükseliş gösterdi.

BEKLENTİ ÖZETİ

Cari Yıl Sonu TÜFE Beklentisi

Önceki Dönem: yüzde 44,11
Şimdiki Dönem: yüzde 44,81

12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi

Önceki Dönem: yüzde 27,44
Şimdiki Dönem: yüzde 27,20

SENE SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Önceki Dönem: 36,63 TL
Şimdiki Dönem: 35,72 TL

12 AY SONRA DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Önceki Dönem: 42,73 TL
Şimdiki Dönem: 42,75 TL

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