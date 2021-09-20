THY ikram yasağını kaldırdı
Türk Hava Yolları, pandemi nedeniyle uygulanan ikram yasağının yurt içi uçuşlar için de kaldırıldığını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.
THY'DE İKRAM YASAĞI KALKTI
Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.
Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) September 20, 2021
Afiyet olsun🙂
✈️❤️🇹🇷 pic.twitter.com/4OrMORlfwp
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