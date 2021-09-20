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THY ikram yasağını kaldırdı

THY ikram yasağını kaldırdı

Türk Hava Yolları, pandemi nedeniyle uygulanan ikram yasağının yurt içi uçuşlar için de kaldırıldığını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yurt içi uçuşlardaki ikram yasağına ilişkin açıklama yaptı.

THY'DE İKRAM YASAĞI KALKTI
Ekşi, "Çarşamba gününden itibaren iç hatlarımızda özlenen ikramlarımızı vermeye başlıyoruz, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler türk hava yolları ikram pandemi
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