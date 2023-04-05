THY'den her yöne ucuz bilet kampanyası:

Türk Hava Yoları, bugün ve yarın satın alınacak İstanbul Havalimanı kalkışlı, 1 Ekim-30 Kasım tarihli yurt içi uçuşlarda fiyatı 449 TL’ye sabitledi. Kampanya kapsamında toplamda 94 bin 975 koltuk satılacak.

Türk Hava Yolları (THY), yolculara yeni başlattığı kampanyayı duyurdu. 5-6 Nisan’da alınacak 1 Ekim-30 Kasım yurt içi biletlerinde fiyatta indirim yaparak 449 TL’ye düşürdü.

THY’nin duyurduğu kampanyaya göre seferler, Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarında geçerli olacak. Düzenlenen kampanya ile toplam 94 bin 975 adet koltuk satılacak.

Kampanya Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar kampanya kapsamında değil. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında da kampanya geçerli olmayacak. Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahil edildi.