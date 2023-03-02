TOKİ para iadesine başladı; başvuru yapmayı unutmayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre 74 ilde Ziraat Bankası ve Halkbank’tan vatandaşlara 500 TL iade yapılma süreci başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ile alakalı yapılan duyuruda başvurular Eylül ayında başlamıştı. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlara kura ile ev almakta destek sağlanacaktı. 74 ilde Kasım ayında başlayan kura çekimleri ise başvuru yapan kişiler için tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada 74 ilin kurasının tamamlandığıyla beraber şunları söyledi:

“Projemiz ilk günden bu zamana kadar 89 günde 74 ilin kurası bitti. 195 bin 255 evin sahipleri belli oldu. Şimdi İzmir’de yarından başlayarak 8 gün 12 bin 400 konutun kurasını çekeceğiz.”

PARA İADESİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası ve Halkbank’a ödeme yaparak TOKİ’ye başvuran kişiler para iadesini kimlik bilgisi ile başvuru yapıp şubelerden alabilecek. Halkbank’tan TOKİ başvuru ücreti yatıran kişiler ise Halkbank internet adresinden başvuruda bulunabilirler.

Halkbank internet adresinden TOKİ için başvuruda bulunan kişiler IBAN numarasına para iadelerinin talebinde bulunabilirler.