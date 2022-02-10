  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Tüketiciyi kandıranlara milyonlarca lira yakın ceza yağdı

Tüketiciyi kandıranlara milyonlarca lira yakın ceza yağdı

Tüketiciyi kandıranlara milyonlarca lira yakın ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara 6 milyon 923 bin 147 lira ceza kesti.

Reklam Kurulu, şubat ayı toplantısında görüşülen dosyalardan 186'sını mevzuata aykırı buldu. Bunların 128'ine durdurma cezası verilirken, 58 dosya kapsamında da ilgililere 6 milyon 923 bin 147 lira ceza kesildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu 318'inci toplantısını video konferans yolu ile yaptı. Toplantıda kurul üyeleri, 202 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan; 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirildi. 14 dosyaya ilişkin de tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. Mevzuata aykırı dosyalardan 128'i hakkında durdurma cezası, 58 dosya hakkında ise ilgililere 6 milyon 923 bin 147 lira ceza uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ KAMPANYALARINA CEZA  

Öte yandan görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında ele alınan ve dönemsel olarak 'efsane cuma', 'şahane cuma' indirimleri gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken, 33'ü hakkında durdurma cezası, 20'si hakkında ise 3 milyon 658 bin 448 lira ceza uygulanmasına karar verildi.  

 

DHA

Etiketler reklam kurulu tüketici
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme
Benzin ve motorine gece yarısı gizli zam!
Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti
AK Partili milletvekili zam yağmurunda sorumluyu buldu: CHP!
''Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile Falyalı cinayeti bağlantılı''
Cübbeli Ahmet açtı ağzını, yumdu gözünü: ''Ahirette görüşeceğiz''
''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun
Ömrünüzü 13 yıl uzatabilecek ''küçük sır'' açıklandı
Hükümetin ''yastık altı'' planı belli oldu! Altın getirine kar payı verilecek
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu