Türk Finansman, ParamKredi ile e-ticaret için 1.5 milyar TL kredi verecek

Finansal teknolojiler ekosistemi her geçen gün gelişmeye devam ederken, bu alanda faaliyet gösteren fintech şirketleri de inovatif ürünleriyle finans sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Buna son örnek ise sektörde bir ilk olan anında dijital kredi.

Bireylerin, şirketlerin ve meslek gruplarının e-ticaret alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana online platformlar üzerinden anında ulaşmalarını sağlayan dijital kredi ParamKredi ile Turk Finansman üç yılda 545 bin kullanıcı, 1.5 milyar TL ciro ve yüzde 10 pazar payı hedefliyor. Dijital ParamKredi ile fiziki başvurunun yarattığı tüm evrak süreçlerini ortadan kaldırmayı, güvenli ve risksiz alışverişi hedeflediklerini belirten Turk Finansman A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Ertürk, kredi kartı limitlerinden, kısıtlı taksit seçeneklerinden ve banka hesaplarından bağımsız yeni nesil finansman modelini hayata geçirdiklerini söyledi.

‘AÇIK BANKACILIK UYUMLU PUBLİC API İLE KREDİ HİZMETİ TÜRKİYE’DE BİR İLK’

ParamKredi üyesi olan e-ticaret siteleri, kredi kartı olmayan, kredi kartı limitlerini kullanmak istemeyen, banka kredisi için şubeye gitmeyi tercih etmeyen müşterilerine, tahsilat veya senet riski almadan bütçelerine uygun uzun vadeli taksit imkânı sunacaklarını ifade eden Ertürk, bireysel veya kurumsal, tüm müşterilerin bu yeni modelle online olarak krediye ulaşabileceğini, ayrıca sadece alışveriş zamanı değil öncesinde de istediği zaman kredi limitini ihtiyacı doğrultusunda belirleyebileceklerini vurguladı. ParamKredi’de “Şimdi al sonra öde” modeliyle ihtiyacın anında karşılanıp, ödemenin 36 aya varan taksitle yapılabildiğini söyleyen Ertürk, “ParamKredi ile üye işyerlerimizin müşterilerine, kredi kartına, banka hesabına ihtiyaç duymadan alışverişlerini hemen yapabilecekleri ve sadece alışveriş anında değil öncesinde de istedikleri zaman kredi limitlerini oluşturabilecekleri bir ödeme modeli sunuyoruz. Bizim bu modeli oluşturabilmemizi sağlayan, açık bankacılığa uyumlu Türkiye’de bir ilk olan Public API sistemimiz. Teknolojinin finansla buluştuğu API (Uygulama Programlama Arayüzü) bağlantılarımızla hem üye işyerlerine hem de bu alışverişi gerçekleştiren müşterilerimize alternatif finansman modeline tek elden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Public API ile işletmeler sisteme çok hızlı entegre olabiliyor ve anında kredi kullandırmaya başlayabiliyor. Diğer finansman şirketlerinde böyle açık, doğrudan bağlanılabilen ve kredi verilebilen bir sistem olmadığı için ParamKredi bu özelliğiyle sektöre yeni bir soluk getiriyor. Özetle, ParamKredi, adeta POS’a entegre olmak gibi kolay bir şekilde kredi vermeyi mümkün hale getiriyor. Sistem entegrasyonunu ise açık API dokümanı ile kullanıma açıyoruz” dedi.

'11 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ İLE 9 AYDA YÜZDE 120 BÜYÜDÜK'

İş yapış şekillerinin ve tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini ve dijitalleştiğini belirten Param kurucusu ve Turk Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz ise “Param olarak elektronik para alanında 16 yıllık tecrübe, Mastercard, Visa, Troy ve Discover lisansları, BKM üyeliği, 6493 ve 5464 sayılı kanunlarla 2 faaliyet izni ve kendi geliştirdiğimiz teknolojimizle 11 milyar TL’ye yakın işlem hacmiyle ilk 9 ayı yüzde 120 üzerinde büyüme ile kapattık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 75’in üzerinde marka iş birliğimiz, 21 banka ve 8 kart anlaşmamızla 4.5 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyoruz. Bu birikimden yola çıkarak Türkiye’de bir ilk olan ParamKredi ile dijital kredi dönemini başlatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni nesil finansman modelimizle e-ticarette tüketicilerin finansmana hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak üye işyerlerinin de sepet dönüşümünü artırmak istiyoruz" diye konuştu.