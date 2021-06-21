Türk İlaç, koronavirüs ilacı için Rus şirketle anlaştı

Türk İlaç, Rus şirketi Chromis ile Covid-19'a karşı kullanılacak olan ilacın satış ve üretimi için anlaşma imzaladı.

Türk İlaç ve Chromis, Covid-19 tedavisinde kullanılan Avifavir isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rusya'da yerleşik Chromis LLC Firması ve TURK İlaç Ve Serum Sanayi A.Ş arasında coronovirüs COVID -19 tedavisinde kullanılan favipiravir etken maddeli AVIFAVİR isimli ilacın satışı ve üretimi ile ilgili olarak ana ticari ve hukuki hatların belirlendiği çerçeve anlaşma imzalanmıştır.