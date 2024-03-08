Türkiye’nin 75 yıllık et devi iflas etti

Türkiye entegre kırmızı et sektöründe 74 yıldır hizmet veren Alanyalı Hacıince Et AŞ. resmen iflas etti.

Son günlerde artan konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de 74 yıldır hizmet veren Hacıince Et firması artan ekonomik sıkıntılara daha fazla dayanamadı. Alanya ve Konya’da 41 milyon dolarlık yatırımlarla dev tesislere sahip olan firma konkordato ilan etmişti.

Mahkeme, 2 Haziran itibarıyla şirket ve sahipleri için tedbir kararı vermişti. Bu kararla birlikte ilgili şirket ve kişiler hacizlere karşı koruma altına alındı. Tedbir kararı, 3 ay boyunca geçerli olacak.

Patronlardunyasi.com’un haberine göreHacıince Et’in mali sıkıntıya girmesine, Konya’da yapılan entegre tesis yatırımının neden olduğu öne sürülüyor. Tesisin devreye alınması sonrası, bir fast food zinciri ile olan anlaşmanın sona ermesi şirketi sıkıntıya sokmuştu.

70 yıllık, Hacıince; Dim ve Al-Et markaları ile üretim yapıyordu. Türkiye’deki fast food zincirlerine de bir dönem ürün veren Hacıince’nin Konya ve Alanya’da tesisleri bulunuyordu. İki ildeki çiftliklerin 25 bin canlı hayvan kapasitesi bulunuyordu.

Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı konumunda yer alıyor.