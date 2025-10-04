  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti

Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti

Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti
Güncelleme:

Türkiye'deki konkordato ve iflas fırtınası aralıksız devam ediyor. Bundan 29 yıl önce kurulan ve üretiminin yüzde 93'ünü Avrupa ve Amerika'ya ihraç eden tekstil devi de mahkeme kararıyla iflas etti.

Türkiye'de tekstil sektöründeki iflaslara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da 1996'da kurulan ve dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet veren Karbel Tekstil resmen iflas etti.

Sitesinde yer alan bilgilere göre, 1996'da kurulan Karbel, binin üzerinde çalışanıyla dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet verirken aynı zamanda, üretiminin yüzde 93'ünü AB ve ABD pazarlarına ihraç ediyordu.

Girdiği finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu.

Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti.

text-ad
Etiketler iflas tekstil konkordato karbel tekstil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' ''Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?'' Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu Yeni bir ittifak mı doğuyor? Erbakan o fotoğraf için sessizliğini bozdu İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı İslam Memiş rekor üstüne rekor kıran altın için yatırımcının aklındaki tarihi açıkladı Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Türkiye'nin yüksek güçlü lazer sistemi IŞIK testi geçti! Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Avutkatlığa geri dönen Ebru Polat'ın adliye kombini olay oldu Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğalgaz zam var mı derken, faturalarda yeni dönem başlıyor Atama kararları Resmi Gazete'de! Atama kararları Resmi Gazete'de! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! ''Camide cinsel ilişki'' iddiasıyla kız kardeşine kaynar suyla işkence etti! Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Kural hatası iddiası olay oldu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi iptal edilip yeniden mi oynatılacak ? Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları
MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar MİT'in Suriye'de yakaladığı aile boyu IŞİD militanları hakkında kan donduran ayrıntılar Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Ünlü şarkıcıdan İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili olay olan itiraf Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama Bakanlıktan servis şoförünü öldürüp gömen DEAŞ'lı aile için yeni açıklama KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti KIZILELMA PT-5 bir testi daha geçti; uçuşa AKINCI İHA eşlik etti Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Komşusuna hayatı dar etti: Geçen sene dışkı atmıştı, bu sene de bunu yaptı! Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Enerji Bakanı Bayraktar'dan ''ABD gazı'' eleştirilerine dikkat çeken yanıt Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! Türkiye'nin tatil cennetinde yaz geri döndü: Sahiller doldu! Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'daki Mauro Icardi bombasını patlattı İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları yurda döndü