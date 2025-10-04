Türkiye'nin ABD ve AB için üretim yapan 30 yıllık devi iflas etti

Türkiye'deki konkordato ve iflas fırtınası aralıksız devam ediyor. Bundan 29 yıl önce kurulan ve üretiminin yüzde 93'ünü Avrupa ve Amerika'ya ihraç eden tekstil devi de mahkeme kararıyla iflas etti.

Türkiye'de tekstil sektöründeki iflaslara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da 1996'da kurulan ve dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet veren Karbel Tekstil resmen iflas etti. Sitesinde yer alan bilgilere göre, 1996'da kurulan Karbel, binin üzerinde çalışanıyla dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet verirken aynı zamanda, üretiminin yüzde 93'ünü AB ve ABD pazarlarına ihraç ediyordu. Girdiği finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu. Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti.