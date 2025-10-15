  1. Anasayfa
Türkiye'nin çeyrek asırlık dev bankası satılıyor

Türkiye'nin çeyrek asırlık dev bankası satılıyor


TMSF tarafından geçtiğimiz Mart ayında el konulan 23 yıllık Bank Pozitif, ihaleyle satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından geçtiğimiz Mart ayında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bank Pozitif (Pozitif Bank) ihaleyle satışa çıkarıldı.

2002 yılında kurulan bankanın satışı için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlenirken ihaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edildi.

Bank Pozitif ihalesi için son teklif verme tarihi de 11 Kasım 2025 olarak belirlendi.

 

