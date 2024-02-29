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Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için ilk adım

Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için ilk adım
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’ye ikinci nükleer santral inşası için Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, "Yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirildi” ifadelerini kullandı.

Yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin de altını çizen Lihaçev, her iki tarafın da projenin teknik detaylarını, yönetim sistemi ve ekonomik parametrelerini görüştüğünü söyledi.

Lihaçev ayrıca Sinop’taki sahanın Akkuyu Nükleer Santrali’nin “ikizinin” inşasına izin veren bir bölge olduğunu söyledi.

Etiketler Türkiye'nin ikinci nükleer santrali nükleer santral ruslar rus şirket rosatom
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