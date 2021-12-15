Tuvalet kağıtlarındaki fahiş zammın nedeni ortaya çıktı

Türkiye'de vatandaşı isyan ettiren tuvalet kağıtlarına gelen fahiş zamların nedeni ortaya çıktı.

Haber Global'den Gökhan Kam, artışın nedenlerini temizlik ürünleri satan toptancılara sordu. Kam'ın aktardığına göre temizlik ürünleri toptancısı Enver Yiğit, sattığı tüm ürünlere ortalama en az yüzde 70 zam geldiğini söyledi.

Yiğit, '24'lü tuvalet kâğıdını 45 TL'ye satıyordum şu anda 75 TL'ye satıyorum. Markette daha pahalı. Bir markanın 3 kiloluk endüstriyel kağıt havlusunun kilosu 13 TL’ydi. Şimdi 39 TL + KDV' diye konuştu.

Tuvalet kâğıdının fabrikada daha pahalıya geldiği için kendisinin de başka bir toptancıdan aldığını anlatan Yiğit, 'Onlar eski fiyattan almışlardı, o yüzden daha zammı yansıtmamışlardı. Ev tipi kâğıt havluyu 37 TL'ye alıyorduk şu anda 70 TL. İki ay önce normal peçete 74 TL'ye geliyordu. Bir sonraki ay 89 TL, yeni ürün istedim 110 TL fiyat verdiler sonra zam geldi dediler 120 TL + KDV istediler.' dedi.

GRAMAJ OYUNU İDDİASI

Kâğıt ürünlerini kilo bazında sattıklarını belirten Yiğit, 'Bir markanın 200 yapraklı 3 kilo 700 gram Z tuvalet kâğıdı 137 TL. Diğer bir markanın 4 kilo 800 gram olan Z tuvalet kağıdı da 137 TL. İlk marka gramajdan çalıyor' ifadelerini kullandı.

'DÜKKANI KAPATSAYDIM KÂRDAYDIM'

'Bu dönemde dükkanı kapatsak kar etmiştik' diyen Yiğit, 'İçeride 2 bin TL malın varsa 4 bin TL olmuştu. Dükkan açık olduğu için bütün malını satıyorsunuz ve bulunan malımız erimiş durumda. 2 bin liralık malımız şu anda bin 400 TL.' şeklinde konuştu.

Her gün mal aldığı firmalardan zam mesajlarının geldiğini söyleyen Yiğit, zam gelen ürünlerinin bazılarını şöyle sıraladı: 'Bardakçıdan her gün 5, 10, 20 TL zam geldi mesajı geliyor. 170 TL’ye sattığımız bardağı şimdi 250 TL’ye alıyoruz. Arap sabunun kilosu 80 TL’ydi şimdi 210 TL. Bulaşık jeli 500 TL’ye geliyor 550 TL’ye satıyoruz.'