Uluslararası dev şirket 25 yıl sonra Türkiye'yi terk etti

Dünyanın önde gelen hijyen ürünleri üreticilerinden Belçika merkezli Ontex, Türkiye’deki tüm varlıklarını ve Canbebe markasını devrederek yaklaşık çeyrek asırdır devam eden Türkiye operasyonlarını sonlandırıd.

Uluslararası kişisel bakım devi Ontex, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sonlandırdı. Belçika merkezli şirket, Türkiye’deki iştiraki olan Ontex Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kontrolünü, Murat Kılıç’ın liderliğindeki Dilek Şirketler Grubu’na devretti. Sekiz aylık görüşme ve yasal süreç, resmi onaylarla tamamlandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, satış işlemi Ontex’in Türkiye’deki tüm operasyonlarını, ilgili ihracat faaliyetlerini ve İstanbul’daki üretim tesisini kapsıyor. Şirketin Canbebe (çocuk ve yetişkin bezi), Canlady ve Canped gibi markaları da Dilek Grubu’na ait Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralındı.

Ontex, Türkiye pazarına 2000 yılında, Canbebe markasının üreticisi olan Astel’i satın alarak girmişti. Bu son satışla birlikte, 2.3 milyar Avro (2023 cirosu) büyüklüğünde bir şirket olan Ontex'in Türkiye’deki macerası yaklaşık çeyrek asır sonra sona ermiş oldu.

Patronlar Dünyası