Uzman isim 2024 emekli maaşı zammı tahminini açıkladı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği 2024 yılı zam oranı için yeni bir tahmin daha ortaya atıldı. Emekliler zam oranı için 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarını beklerken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun rakam vererek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zammı dün kesinleşmişti. 2024 yılı için net asgari ücret yüzde 49 zamla 17.002 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler şimdi de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon verileri beklenirken memur ve emeklisine yapılacak zam oranı da belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak Çarşamba günü açıklayacağı Aralık 2023 enflasyon rakamları öncesinde milyonlarca özel sektör çalışanı, ev sahibi, kiracı, memur ve emekli elinde hesap makinesi endişeli bekleyişini sürdürürken Anadolu Ajansı Finans'ın10 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Uzman isim Özgür Erdursun tahminini açıkladı

Asgari ücrette 17.000 TL’Lik tahmin ile nokta atış yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 11.250 TL’ye yükseltilebileceğini dile getirdi. Uzman isim, “Şimdi olması gereken emekli maaşına seyyanen zam yapılması. Emekli aylıklarına 8 bin lira seyyanen artış yapılması gerekiyor. Çünkü 2023 yılının Temmuz ayında memur maaşına zam yapılırken memurlara 8077 lira seyyanen artış yapıldı. Çünkü enflasyon karşısında ücretleri düşük kaldı. Ama sadece memurun değil memur emeklisinin de SSK emeklisinin de Bağ-Kur emeklisinin de düşük kaldı” ifadelerini kullandı.

8077 liralık artışın emeklilere verilmesi durumunda en düşük emekli maaşının ne olacağının da hesaplamasını yapan Erdursun, “Şu anda en düşük kök aylık 5 bin TL civarında. Bunun üzerine seyyanen artıl yapılırsa 13 bin liraya çıkar. Buna da yüzde 38 enflasyon farkı verilirse en düşük emekli aylığı 17.900 lira civarında olur. Zaten Türkiye’de 2004 yılına kadar hep asgari ücretin üzerindeydi. Ama 2000-2008 yılı arasında emekli aylığı sistemi hiç değişmeseydi bu 8 bin liraya ihtiyaç olmadan zaten 20.700 lira olacaktı” dedi.

5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu ?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

"Memura yüzde 50, emekliye yüzde 45 zam olacaktır"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cem Kılıç, memur ve emekliler için yeni yılda ne kadar zam beklediğine ilişkin olarak şöyle konuştu: "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artış, son ayı da aldığımızda yüzde 37-38'lere yaklaşır. Fakat refah payı olacak. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkı veriliyor.

5 aylık memur zammı şu anda yüzde 45. Önümüzdeki ayla birlikte memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 49,5-50 oranında artacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 40-45 aralığında olacağını düşünüyorum. Belki ikisi eşitlenebilir."

En düşük emekli maaşına ilişkin öngörüsünü açıklayan Kılıç şunları söyledi:

"Kök aylık 5 bin 350 lira ama taban aylık 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücrete eşitlenmesini zannetmiyorum. Ocak ayında bir zam yapılacak. Yüzde 50 desek 7 bin 500 lira altındakiler için ne olacak? 7 bin 500 altını koruma için taban aylık uygulamasının gözden geçirileceğini 10 yada 11 bin liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bunun asgari ücretle eşitleneceğini düşünmüyorum."

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Refah payı eklenecek mi ?

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.